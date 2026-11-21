Nell'entourage di Donald Trump ci sono troppi "yes people". Non ci va per il sottile Melania Trump, intervistata in uno spezzone della nuova docuserie di cui è l'assoluta protagonista. "Donald dice che sono difficile ma io gli dico la verità. Mi sembra che talvolta c'è troppa gente attorno a lui, ci sono troppi 'yes people', e questo non è salutare", dice la First Lady. Melania non fa ovviamente nomi, nè specifica se tra gli 'yes people' ci siano donne come la stretta collaboratrice del marito, Natalie Harp.
"Non puoi stare sempre accanto a quella persona"
"Amiamo la Casa Bianca. È un bellissimo posto", ha risposto Melania, che divide il suo tempo tra Palm Beach, la Trump Tower a New York e la capitale Usa, quando sul red carpet le è stato chiesto se Washington le mancherà una volta scaduto il mandato del marito. Melania in realtà si è fatta vedere poco alla Casa Bianca in questo secondo mandato di Donald: "La solitudine è importante", spiega nella docuserie sottolineando che "non puoi stare 'non stop' accanto a quella persona". Quanto ai suoi piani per il dopo Trump 2, non si sbilancia: "È troppo presto per parlarne". Nonostante sia da anni sotto i riflettori, Melania ha spiegato ai giornalisti a che una parte dell'opinione pubblica continua ad avere un'immagine distorta di lei. "Forse non vogliono davvero conoscermi, oppure non prestano attenzione a quello che faccio. Preferiscono spettegolare. Se invece guardassero a ciò che faccio concretamente, credo che scoprirebbero qualcosa di molto più importante", ha sottolineato la moglie del presidente americano.