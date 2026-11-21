"Amiamo la Casa Bianca. È un bellissimo posto", ha risposto Melania, che divide il suo tempo tra Palm Beach, la Trump Tower a New York e la capitale Usa, quando sul red carpet le è stato chiesto se Washington le mancherà una volta scaduto il mandato del marito. Melania in realtà si è fatta vedere poco alla Casa Bianca in questo secondo mandato di Donald: "La solitudine è importante", spiega nella docuserie sottolineando che "non puoi stare 'non stop' accanto a quella persona". Quanto ai suoi piani per il dopo Trump 2, non si sbilancia: "È troppo presto per parlarne". Nonostante sia da anni sotto i riflettori, Melania ha spiegato ai giornalisti a che una parte dell'opinione pubblica continua ad avere un'immagine distorta di lei. "Forse non vogliono davvero conoscermi, oppure non prestano attenzione a quello che faccio. Preferiscono spettegolare. Se invece guardassero a ciò che faccio concretamente, credo che scoprirebbero qualcosa di molto più importante", ha sottolineato la moglie del presidente americano.