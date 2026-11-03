Un ospedale è stato colpito nella notte da un attacco russo a Kharkiv, in Ucraina: lo riferisce l'agenzia di stampa Rbc-Ukraine, citando il sindaco Igor Terekhov, che ha segnalato un attacco combinato sulla città con missili balistici e bombe aeree guidate. Secondo il Kyiv Independent, che cita le autorità locali, il bilancio dei feriti è di 62. Circa 200 pazienti dovranno essere evacuati verso altre strutture sanitarie, mentre i soccorritori sono al lavoro sul posto. Una bomba ha colpito un passaggio tra gli edifici della struttura sanitaria nel distretto di Nemyshlianskyi. Secondo il sindaco, l'attacco ha danneggiato oltre mille finestre dell'ospedale e dei palazzi residenziali circostanti.





Le forze armate russe hanno lanciato, poi, un massiccio attacco missilistico e con droni contro la regione di Dnipro. Lo ha riferito - come riporta l'agenzia Unian - il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, su Telegram. In dettaglio sono state colpite infrastrutture, oltre a edifici residenziali ed edifici amministrativi, nei distretti di Dnipro e Kryvyi Rih. Nella regione di Nikopol l'attacco ha danneggiato un'abitazione privata e ci sono quattro feriti. "All'alba, il nemico ha nuovamente colpito il Dnepr. Alcune case sono state danneggiate. Ci sono feriti, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso", ha scritto Ganzha.



