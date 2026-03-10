Dal finto militare al falso attore - In Italia uno schema molto diffuso è quello del militare in missione all’estero. A Roma, ad esempio, diverse donne sono state raggirate da un falso ufficiale dell’esercito statunitense che si presentava con il nome di Larry Brooks. Il presunto colonnello raccontava di trovarsi in missione in Siria, vedovo e bisognoso di aiuto per uscire da una difficile situazione economica. Dopo settimane di messaggi affettuosi e promesse di incontrarsi, arrivavano le richieste di denaro. Tra il 2018 e il 2021 almeno 32 donne sarebbero cadute nella trappola, per un totale di circa 400 mila euro. Altri casi raccontati dalla cronaca italiana mostrano quanto queste truffe possano assumere forme diverse.In Trentino una donna si è innamorata online di un presunto marine americano impegnato in missione all’estero e ha perso circa 55 mila euro tra prestiti e bonifici. In Umbria una pensionata è stata raggirata da un uomo che si spacciava per un attore famoso sui social, convincendola a pagare denaro per premi inesistenti e spese di spedizione. Più di una donna è stata contattata da un finto Brad Pitt che le chiedeva soldi. A Venezia, durante il lockdown, una badante è stata manipolata da un presunto medico afgano in fuga dai talebani: il raggiro ha portato alla perdita di 127 mila euro. La donna è stata poi assolta perché a sua volta vittima dell’inganno. Solo per citarne alcuni.