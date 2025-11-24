Tatiana Schlossberg e il fascino oscuro della maledizione dei Kennedy: tra mito e simbolismo

Un mito eterno tra empatia e paura - Parlare di maledizione dei Kennedy non è solo gossip. È un modo per interpretare una sequenza di tragedie reali attraverso il filtro della narrazione mitica. Il “maledetto” Kennedy non è soltanto un uomo o una donna: è un simbolo. Il caso di Tatiana Schlossberg ( malattia, sofferenza, consapevolezza) rilancia questo simbolismo con forza: ci ricorda che per quanto potente possa essere una famiglia, non esiste immunità dal dolore. E forse, in fondo, la vera “maledizione” non è una forza oscura ultraterrena ma l’essere costantemente esposti, dentro e fuori, a un’aspettativa che non perdona. E questo genera empatia e paura. Il pubblico si sente attratto da storie in cui la grandezza e la fragilità convivono; una “maledizione” è quasi una forma di giustizia simbolica, o almeno un ammonimento.