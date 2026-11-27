La classifica dei sette nomi "da nonna" - Beatrice: Letteraria, romantica, senza tempo. Deriva dal latino Beatrix e significa "colei che rende felici". È il nome della musa di Dante, ma oggi conquista per il suo equilibrio tra dolcezza e carattere. I diminutivi Bea e Bibi le regalano anche un lato più contemporaneo. Caterina Tra i grandi classici italiani, conserva un'eleganza quasi aristocratica. Appartenuto a sante, regine e imperatrici, oggi viene riscoperto per la sua versatilità. Tradizionale nella forma completa, moderno nelle versioni più informali come Cate. Agnese Minimalista prima ancora che esistesse il minimalismo. Delicato e discreto, era diffusissimo tra Otto e Novecento e oggi piace proprio per la sua rarità. Ha un fascino silenzioso che si distingue senza bisogno di effetti speciali. Matilde È probabilmente il caso più emblematico del ritorno dei nomi vintage. Di origine germanica, significa "forte in battaglia". Complice anche il successo di libri, film e serie tv, Matilde è riuscita a trasformarsi da nome della tradizione a scelta cool delle nuove generazioni. Clara Luminoso e raffinato, evoca immediatamente grazia e leggerezza. Variante più internazionale di Chiara, racchiude il fascino dei nomi classici europei e una semplicità che non passa mai di moda. Bianca Pulito, essenziale, immediatamente riconoscibile. Associato storicamente alla nobiltà italiana, oggi conquista perché unisce tradizione e modernità in modo naturale. È uno dei nomi che meglio interpretano il ritorno all'eleganza sobria. Isabella Lungo, musicale, regale. È un nome che attraversa i secoli senza perdere fascino. Grazie anche alle sue varianti internazionali, continua a piacere ai genitori che cercano un nome classico ma perfettamente spendibile in un contesto globale.