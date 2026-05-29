Non c'entra il colore, ma il calendario. Tra due Lune piene passano mediamente 29 giorni e mezzo: abbastanza perché, di tanto in tanto, un singolo mese possa contenerne due. È una coincidenza astronomica relativamente insolita, che torna circa ogni due o tre anni e che ha alimentato miti, canzoni e superstizioni. "Una circostanza che, seppur non rara, non è all’ordine del giorno" ha spiegato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. L'ultima Luna piena di maggio sarà, quindi, una Luna blu.