Le splendide immagini della "luna rossa" nei cieli di tutto il mondo
© Afp | Golaghat in Assam, India
© Afp | Golaghat in Assam, India
Il 31 maggio la seconda Luna piena del mese apparirà più piccola e meno luminosa del normale. Il prossimo evento simile arriverà solo nel 2028
© Istockphoto
Maggio si chiude con uno di quegli spettacoli che ricordano quanto il cielo sappia ancora sorprenderci. Nella notte del 31 maggio arriverà la miniLuna blu, un fenomeno raro che unirà due eventi astronomici nello stesso momento. Alle 10:45 italiane la Luna sarà piena per la seconda volta nello stesso mese: è ciò che gli astronomi chiamano Blue Moon, Luna blu, anche se il suo colore resterà invariato. Questa volta, però, il fenomeno coinciderà anche con una miniLuna, cioè una Luna piena nel punto più lontano dalla Terra. Per questo apparirà leggermente più piccola e meno luminosa del solito.
Non c'entra il colore, ma il calendario. Tra due Lune piene passano mediamente 29 giorni e mezzo: abbastanza perché, di tanto in tanto, un singolo mese possa contenerne due. È una coincidenza astronomica relativamente insolita, che torna circa ogni due o tre anni e che ha alimentato miti, canzoni e superstizioni. "Una circostanza che, seppur non rara, non è all’ordine del giorno" ha spiegato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. L'ultima Luna piena di maggio sarà, quindi, una Luna blu.
Poche ore dopo il plenilunio, appena diciannove magio, la Luna raggiungerà l'apogeo, il punto della sua orbita più distante dalla Terra. Tradotto: apparirà più piccola e meno brillante del solito. La distanza prevista è di 406.368 chilometri. Numeri che, osservati dal basso, si traducono in un disco lunare circa il 6% più piccolo e il 10% meno luminoso rispetto a una normale Luna piena. Differenze sottili, quasi impercettibili a occhio nudo, ma sufficienti per conquistare gli appassionati di cielo. È il contrario della più celebre Superluna: qui il satellite sembra quasi trattenersi, diventare più discreto, lontano, essenziale.
© Afp | Golaghat in Assam, India
© Afp | Golaghat in Assam, India
Dal punto di vista scientifico non ci sono conseguenze particolari. Nessun influsso misterioso, nessuna anomalia cosmica. Eppure la miniLuna blu resta uno di quei fenomeni capaci di trasformare una sera qualunque in un piccolo evento collettivo. Anche perché non accadrà di nuovo tanto presto: per rivedere una combinazione simile bisognerà aspettare dicembre 2028.
La miniLuna blu sarà visibile in tutta Italia nella notte tra il 30 e il 31 maggio, soprattutto dopo il tramonto. Per apprezzarla non servono telescopi né competenze astronomiche: basta cercare un luogo con poco inquinamento luminoso e concedersi qualche minuto con gli occhi rivolti verso l'alto.