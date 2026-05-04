Cresce la costellazione italiana Iride: altri sette satelliti in orbita per osservare la Terra

È una grande soddisfazione veder crescere la costellazione Heo e l'intero programma Iride - sottolinea David Avino, Amministratore delegato e fondatore di Argotec -. Al terzo lancio per questo programma, si potrebbe pensare che le attività diventino di routine e che l'adrenalina si riduca, ma non è assolutamente così. Ogni volta che vediamo volare un pezzo di Italia nello Spazio è un grande traguardo, una sfida con molte incognite che possiamo affrontare solo con l'impegno di un'intera squadra di professionisti altamente qualificati e con una forte passione comune". Avino poi spiega che a breve verrà completata "la nostra costellazione, riducendo ulteriormente la latenza tra una informazione e l'altra e offrendo una copertura praticamente in tempo reale dell'intero territorio italiano".