Arriva la luna Piena della Neve: perché si chiama così e quando vederla
È uno dei fenomeni astronomici più belli dell'inverno, visibile in cielo durante il secondo plenilunio dell'anno
© Ansa
È uno degli spettacoli più evocativi dell'inverno, quello che illuminerà la notte italiana: quest'anno il momento esatto in cui rivolgere lo sguardo verso il nostro satellite per farsi incantare dallo splendore della luna Piena della Neve è previsto per le 23:09 del primo febbraio, in coincidenza con il secondo plenilunio dell'anno. Dopo il suo apice, la luna apparirà piena e rotonda anche il 2 febbraio. Nonostante il momento migliore in cui guardarla sia nell’arco della notte, il nostro satellite apparirà molto luminoso già al tramonto. In presenza di condizioni meteo favorevoli, la Luna Piena della Neve sarà quindi visibile a occhio nudo anche in città, regalando uno spettacolo pittoresco e suggestivo.
Da dove prende il nome
Quella di febbraio è nota come Luna Piena della Neve a causa delle abbondanti nevicate che tipicamente si verificano nel secondo mese dell'anno. Proprio febbraio, infatti, è il mese più nevoso degli Stati Uniti, secondo i dati del servizio meteo nazionale. Le lune piene prendono i loro nomi comuni dalla tradizione dei nativi americani, che utilizzavano un calendario lunare per scandire mesi e stagioni. Ogni mese veniva associato a un evento particolarmente significativo per la vita delle tribù: tra questi, non potevano mancare i fenomeni atmosferici. Negli anni '60 del Settecento il capitano dell'esercito Usa Jonathan Carver, che aveva visitato la popolazione indigena del Dakota, scrisse che il nome usato dai Naudowessie per questo periodo era Luna Piena della Neve, proprio "perché in questo mese cade più neve che in qualsiasi altro momento dell'inverno".
Come si verifica il fenomeno
Quando il cielo è illuminato dalla luna piena, vuol dire che il sole, la Terra e il nostro satellite sono allineati nello spazio, con la Terra al centro e l'emisfero completamente illuminato della luna rivolto direttamente verso di noi. Per questo motivo, ai nostri occhi la luna appare piena. Nella notte di luna piena, quindi, è come se la luna e il sole si trovassero ai due lati di un'altalena: il sole tramonta mentre la luna sorge. Intorno a mezzanotte, quando il sole è nel punto più basso, il nostro satellite si trova, all'opposto, al suo punto più alto nel cielo.