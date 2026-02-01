Arriva la luna Piena della Neve: perché si chiama così e quando vederla

Quando il cielo è illuminato dalla luna piena, vuol dire che il sole, la Terra e il nostro satellite sono allineati nello spazio, con la Terra al centro e l'emisfero completamente illuminato della luna rivolto direttamente verso di noi. Per questo motivo, ai nostri occhi la luna appare piena. Nella notte di luna piena, quindi, è come se la luna e il sole si trovassero ai due lati di un'altalena: il sole tramonta mentre la luna sorge. Intorno a mezzanotte, quando il sole è nel punto più basso, il nostro satellite si trova, all'opposto, al suo punto più alto nel cielo.