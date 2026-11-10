All'asta da Christie's il manoscritto di Martin Luther King "I Have a Dream"
Lo scritto, che si credeva perduto da oltre sessant'anni, è riemerso da un cassetto della scrivania di Edward T. Clayton, un ex collaboratore di King. . Il suo prezzo di partenza? Ben oltre dieci milioni di dollari
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Va all'asta a New York uno dei capitoli fondamentali della storia americana più recente. Si tratta del manoscritto originale del celebre discorso I Have a Dream di Martin Luther King, pronunciato il 28 agosto 1963 dal padre dei diritti civili sui gradini del Lincoln Memorial a Washington. Lo scritto - lungo sette pagine - verrà messo ufficialmente in vendita a gennaio da Christie's. Il suo prezzo di partenza? Ben oltre dieci milioni di dollari.
Per oltre sessant'anni si credeva perduto
Il documento è l'unica versione finale autografa del discorso di cui si conosca l'esistenza e la stima di Christie's lo include tra quelle finora riservate a rarissime copie dei documenti su cui è stata fondata la democrazia americana. Il manoscritto, che si credeva perduto da oltre sessant'anni, è riemerso da un cassetto della scrivania di Edward T. Clayton, un ex collaboratore di King. A metterlo in vendita è stata la vedova, Xernona Clayton, che destinerà il ricavato al King Center di Atlanta e ad altre iniziative filantropiche di sua scelta. Il manoscritto di sette pagine scritte a mano con inchiostro blu, ancora segnate nell'angolo superiore sinistro dall'impronta arrugginita di una graffetta è un documento dall'aspetto modesto, ma di straordinario valore storico. "È il più importante che abbia mai avuto l'onore di maneggiare", ha dichiarato Peter Klarnet, specialista di Christie's, raccontando di essere rimasto sbalordito quando lo ha visto per la prima volta.