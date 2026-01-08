Madri a vent'anni, quando crescere un figlio significa crescere insieme

In un podcast Kylie ha raccontato senza filtri quanto sia stato difficile essere l'unica del suo gruppo di amici ad avere un figlio così presto. Mentre gli altri continuavano a vivere una quotidianità fatta di spontaneità, leggerezza e libertà, lei si ritrovava immersa in una nuova identità, totalizzante e spesso solitaria. Non è solo una questione di età, ma di disallineamento emotivo: quando nessuno intorno a te sta vivendo la stessa cosa, anche la gioia rischia di diventare isolante.