Il culto della mascella perfetta: il looksmaxxing sta cambiando i giovani e preoccupa gli esperti
Fitness, skincare, interventi estetici e consigli virali: la corsa alla versione "ottimizzata" di sé conquista i social, ma psicologi e medici mettono in guardia dai rischi per salute mentale e autostima
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Dalla skincare ai digiuni estremi, passando per steroidi anabolizzanti e perfino colpi volontari al volto per "rimodellare" la mascella. Si chiama looksmaxxing ed è una delle tendenze più discusse tra i ragazzi e i giovani uomini sui social network. Nato nelle community online dedicate all'estetica maschile, il fenomeno promette di "massimizzare" l'attrattiva fisica attraverso una serie di pratiche che spaziano dalla cura personale a comportamenti potenzialmente pericolosi.
L'allarme degli studiosi - A lanciare l'allarme è il Journal of Adolescent Health, con un articolo di Kyle T. Ganson, docente presso l'University of Toronto, insieme ai ricercatori Timothy Piatkowski e Jason M. Nagata. Gli autori invitano medici e famiglie a prestare maggiore attenzione a un fenomeno che, soprattutto tra gli adolescenti, può sfociare in seri problemi fisici e psicologici. Secondo gli studiosi, il looksmaxxing si fonda sull'idea che la bellezza possa essere misurata e ottimizzata secondo criteri quasi matematici: simmetria del volto, mascella marcata, zigomi scolpiti, pelle perfetta e un corpo alto, magro e muscoloso. Standard estetici rigidi che alimentano confronti continui, insoddisfazione corporea e una crescente ossessione per l'aspetto fisico.
I numeri del disagio - L'allarme arriva in un momento in cui il disagio legato all'immagine corporea tra gli adolescenti è già molto diffuso. Una ricerca recente ha analizzato 34 studi pubblicati tra il 1997 e il 2020 e ha rilevato che l'insoddisfazione per il proprio peso riguarda dal 18% al 56,6% degli adolescenti, con percentuali che tra i ragazzi possono arrivare fino all'82,5% a seconda dei campioni esaminati. Gli autori evidenziano inoltre un legame tra insoddisfazione corporea, disturbi alimentari, depressione, bassa autostima e comportamenti nocivi per la salute.
Oltre il "culto" della bellezza - Fin qui potrebbe sembrare l'ennesima declinazione del culto dell'immagine nell'era di TikTok e Instagram. Il problema è che ci si spinge oltre. Tra le pratiche più controverse ci sono digiuni prolungati, uso di steroidi anabolizzanti e peptidi, prodotti schiarenti per la pelle, interventi estetici non necessari e il cosiddetto bonesmashing, che consiste nel colpirsi deliberatamente il viso nella convinzione, priva di basi scientifiche, di poter modificare la struttura ossea e rendere il volto più attraente.
Rischi di dipendenza da farmaci e depressione - A preoccupare gli esperti non sono soltanto i rischi fisici ma anche quelli legati all'uso di sostanze. Uno studio basato sui dati del National Youth Risk Behavior Survey statunitense ha stimato che il 2,98% degli adolescenti ha fatto uso di steroidi anabolizzanti almeno una volta nella vita, quota che sale al 3,46% tra i ragazzi. Sebbene possano sembrare percentuali contenute, gli specialisti ricordano che gli steroidi possono provocare effetti collaterali cardiovascolari, endocrini e psichiatrici, soprattutto quando vengono assunti senza supervisione medica. Esistono inoltre alcuni segnali che possono indicare quando il looksmaxxing sta passando da interesse per il proprio aspetto a comportamento problematico. Tra questi figurano il controllo ossessivo dello specchio, il bisogno costante di confrontarsi con influencer e creator considerati "perfetti", la ricerca compulsiva di procedure estetiche, l'uso di sostanze per migliorare il fisico e un forte disagio emotivo legato a presunti difetti corporei. I medici invitano anche a prestare attenzione a cambiamenti drastici nelle abitudini alimentari, allenamenti eccessivi e isolamento sociale causato dall'insoddisfazione per il proprio aspetto.