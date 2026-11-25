Rischi di dipendenza da farmaci e depressione - A preoccupare gli esperti non sono soltanto i rischi fisici ma anche quelli legati all'uso di sostanze. Uno studio basato sui dati del National Youth Risk Behavior Survey statunitense ha stimato che il 2,98% degli adolescenti ha fatto uso di steroidi anabolizzanti almeno una volta nella vita, quota che sale al 3,46% tra i ragazzi. Sebbene possano sembrare percentuali contenute, gli specialisti ricordano che gli steroidi possono provocare effetti collaterali cardiovascolari, endocrini e psichiatrici, soprattutto quando vengono assunti senza supervisione medica. Esistono inoltre alcuni segnali che possono indicare quando il looksmaxxing sta passando da interesse per il proprio aspetto a comportamento problematico. Tra questi figurano il controllo ossessivo dello specchio, il bisogno costante di confrontarsi con influencer e creator considerati "perfetti", la ricerca compulsiva di procedure estetiche, l'uso di sostanze per migliorare il fisico e un forte disagio emotivo legato a presunti difetti corporei. I medici invitano anche a prestare attenzione a cambiamenti drastici nelle abitudini alimentari, allenamenti eccessivi e isolamento sociale causato dall'insoddisfazione per il proprio aspetto.