Il cioccolato fondente per contrastare l'invecchiamento

Per valutare l'età biologica i ricercatori hanno esaminato sia i cambiamenti chimici nel Dna, sia la lunghezza dei telomeri, ossia delle strutture protettive che si trovano all'estremità dei cromosomi e che si riducono progressivamente nel tempo. È emersa così un'associazione fra la teobromina e la ridotta età biologica. Nota per essere velenosa per i cani, la teobromina è stata finora associata a un minor rischio di malattie cardiache. Solo adesso emerge il ruolo che sembra svolgere nel rallentare l'invecchiamento. "E una scoperta entusiasmante", ha osservato il genetista Ramy Saad, del King's College di Londra, per il quale proseguire questa linea di ricerca potrebbe portare a "importanti scoperte sull'invecchiamento".