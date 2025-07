Lo spazio? È l'ambiente ideale per capire l'invecchiamento dei muscoli

Per comprendere meglio quello che avviene in questo processo i ricercatori americani hanno ideato un esperimento, condotto sulla Iss nel 2022, nel quale alcuni tessuti muscolari prelevati sia da donatori giovani e attivi che da donatori anziani e sedentari sono stati mantenuti vitali per alcune settimane in un mini laboratorio automatizzato. Oltre all'alimentazione regolare e al monitoraggio delle colture, il sistema ha permesso la stimolazione elettrica dei tessuti, così da simulare l'esercizio fisico. Un esperimento analogo è stato condotto a Terra, in un dispositivo gemello. In sole due settimane nello spazio si è osservato che la forza muscolare tende a ridursi nei tessuti giovani, diventando paragonabile a quella dei tessuti anziani, fenomeno più limitato nei tessuti stimolati elettricamente. I dati indicano che lo spazio è un ambiente ideale per studiare la sarcopenia in tempi brevi, sia per sviluppare potenziali terapie, sia per fornire informazioni utili agli astronauti impegnati nelle future missioni di esplorazione di lungo periodo.