Il lavoro notturno? Fa invecchiare più rapidamente

I risultati sono essenziali per sviluppare strategie che possano migliorare la salute e il benessere dei lavoratori costretti ai turni di notte. I ricercatori hanno usato per il loro studio il pesce zebra, un animale spesso impiegato come modello nella ricerca per le sue caratteristiche: condivide con gli esseri umani fino al 70% dei geni, è semplice da studiare in laboratorio ed è trasparente, quindi permette di osservare facilmente anche i muscoli all'interno del corpo. Hanno così scoperto che le cellule muscolari hanno un proprio orologio interno: di notte, questo avvia la degradazione delle proteine difettose che si accumulano durante il giorno, rigenerando i muscoli mentre il corpo riposa. I pesci con orologio malfunzionante hanno invece mostrato i classici segni dell'invecchiamento accelerato: "Sebbene non siano state osservate differenze significative in età più giovane, come sei mesi o un anno, i pesci privi di un orologio muscolare funzionale mostravano chiari segni di invecchiamento precoce a due anni. Erano più piccoli, pesavano meno, nuotavano meno frequentemente e a velocità inferiori. Ciò apre la strada a future terapie che potrebbero migliorare l'invecchiamento dei lavoratori", dice Jeffrey Kelu, coordinatore della ricerca.