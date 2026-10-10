Hitler Mussolini vince le elezioni in Perù, ma in Italia questo nome è vietato: ecco perché

Il suo nome per esteso è Hitler Mussolini Simeón Flores, 45 anni, ha conquistato la carica di sindaco a Queropalca, un distretto della provincia di Lauricocha, nel dipartimento di Huánuco, a nord di Lima. Il suo nome però evoca personaggi storici di un certo peso e in Italia non sarebbe potuto esistere. E non è l'unico. Anche se non c'è una vera e propria black list ci sono leggi, come gli articoli 34 e 35 del Dpr 396/2000 (Decreto del presidente della Repubblica), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, che stabiliscono dei limiti all’attribuzione del nome. Ecco le categorie vietate.