La Giornata mondiale della sindrome di Down 2026 per l'inclusione e un linguaggio rispettoso
Il 21 marzo si celebra il World Down Syndrome Day: al centro dell'edizione 2026 il tema della solitudine e la campagna che invita a scegliere parole rispettose
© CoorDown
Il 21 marzo si celebra la Giornata mondiale della sindrome di Down, un appuntamento riconosciuto ufficialmente dalle Nazioni Unite dal 2012. La scelta della data non è casuale: il ventunesimo giorno del terzo mese richiama la trisomia del cromosoma 21, la caratteristica genetica alla base della sindrome. Questa ricorrenza rappresenta un momento fondamentale per celebrare la vita delle persone con sindrome di Down e per ribadire un principio essenziale: il diritto a vivere con le stesse opportunità, libertà e dignità di chiunque altro. Non si tratta solo di sensibilizzazione, ma di un impegno concreto verso una piena inclusione sociale.
Il tema 2026: la solitudine come sfida globale
Per il 2026, Down Syndrome International ha scelto di accendere i riflettori su un aspetto spesso sottovalutato: la solitudine. Non è soltanto una condizione emotiva, ma un problema reale che incide sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita. Le persone con sindrome di Down e le loro famiglie possono sperimentare isolamento a causa di barriere sociali e culturali ancora diffuse. La risposta a questa sfida è una sola: costruire contesti realmente inclusivi, capaci di favorire relazioni, partecipazione e autonomia. Dalla scuola al lavoro, dallo sport alla vita sociale, l'inclusione deve diventare un principio concreto e diffuso, capace di tradursi in opportunità reali.
"Just Evolve": cambiare il linguaggio per cambiare la società
In questo contesto si inserisce "Just Evolve", la campagna internazionale lanciata da CoorDown. L'obiettivo è chiaro: promuovere un cambiamento culturale che parta dalle parole, chiedendo a tutti cittadini, media, scuole, aziende e istituzioni di assumersi una responsabilità concreta. Il messaggio è semplice ma potente: il linguaggio non è neutro. Scegliere parole rispettose significa contribuire a costruire una società più equa. Al contrario, continuare a usare termini offensivi legati alla disabilità significa alimentare stereotipi e discriminazioni.
Quando le parole diventano barriere
Ogni cultura possiede il proprio vocabolario dell'esclusione. Nel mondo anglosassone, si usa il termine retarded. In Italia, espressioni come "ritardato" o "mongoloide" portano con sé lo stesso carico di stigma, così come l’uso spregiativo di "retardé" e "débile" in francese, o "retrasado" e "mongólico" in spagnolo. Questi termini producono un danno reale alle persone con sindrome di Down e, più in generale, a tutte le persone con disabilità.
Un cortometraggio per cambiare prospettiva
Cuore della campagna è un cortometraggio che affronta il tema con un linguaggio diretto e accessibile. La narrazione mette a confronto un giovane con sindrome di Down e chi difende l'uso indiscriminato delle parole in nome della libertà di espressione. Attraverso dialoghi ironici e situazioni simboliche, emerge un messaggio chiaro: la società è già cambiata in molti ambiti, abbandonando pratiche oggi considerate inaccettabili. Lo stesso deve accadere per un linguaggio che ferisce e discrimina.
Un cambiamento che parte da ciascuno di noi
La campagna si sviluppa anche sui social, coinvolgendo persone con disabilità e le loro famiglie in un racconto collettivo fatto di esperienze e testimonianze. L'obiettivo è diffondere consapevolezza e offrire strumenti concreti per adottare un linguaggio più inclusivo. Il cambiamento culturale, infatti, non può essere imposto: nasce dalle scelte quotidiane di ciascuno. Le parole che usiamo ogni giorno possono creare distanza oppure costruire rispetto.
Il richiamo delle istituzioni
Anche le istituzioni ribadiscono l'importanza di questa giornata. La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha sottolineato la necessità di superare stereotipi e valorizzare le capacità di ogni persona, riconoscendo il diritto di tutti a essere pienamente cittadini. "Le persone con sindrome di Down sono libere di decidere della propria vita, di fare scelte, hanno desideri e provano emozioni che devono essere rispettate. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per promuovere il diritto di tutti a essere pienamente cittadini del nostro Paese, dal punto di vista civile, sociale, politico, formativo, culturale, lavorativo, sportivo, relazionale" ha scritto la ministra in un post su Facebook.
Il messaggio della Giornata mondiale della sindrome di Down 2026 è chiaro: per costruire una società più giusta bisogna partire dal modo in cui guardiamo e raccontiamo gli altri. "Just Evolve" è un invito a fare un passo avanti, a lasciare indietro un linguaggio che esclude e ad adottarne uno che riconosca il valore di ogni persona.