Per il 2026, Down Syndrome International ha scelto di accendere i riflettori su un aspetto spesso sottovalutato: la solitudine. Non è soltanto una condizione emotiva, ma un problema reale che incide sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita. Le persone con sindrome di Down e le loro famiglie possono sperimentare isolamento a causa di barriere sociali e culturali ancora diffuse. La risposta a questa sfida è una sola: costruire contesti realmente inclusivi, capaci di favorire relazioni, partecipazione e autonomia. Dalla scuola al lavoro, dallo sport alla vita sociale, l'inclusione deve diventare un principio concreto e diffuso, capace di tradursi in opportunità reali.