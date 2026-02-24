Disturbo bipolare, cos'è e come si cura la malattia che ha colpito Robert Carradine

Si tratta di una malattia psichiatrica caratterizzata da un'alternanza di fasi di umore estremamente elevato, dette anche mania o ipomania, e fasi di profonda depressione. Nelle fasi di mania o ipomania la persona può sperimentare euforia, energia elevata, pensieri accelerati e comportamenti impulsivi. La differenza tra mania e ipomania è che la prima si presenta per un periodo di tempo più prolungato, all'incirca una settimana, mentre la seconda per qualche giorno. Mentre nelle fasi depressive, prevalgono tristezza intensa, perdita di interesse per le attività quotidiane, affaticamento e pensieri di inutilità. Queste oscillazioni possono essere imprevedibili, con periodi di umore "normale" che si intervallano tra un episodio e l'altro.