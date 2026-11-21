Ma per garantire nel tempo queste funzioni è necessario guardare oltre il singolo albero e considerare il bosco come un ecosistema vivo, dinamico, che cresce, si rinnova e cambia. "Il futuro del bosco non dipende dall'assenza di interventi, ma dalla capacità di scegliere quando intervenire, come farlo e quando invece conservare", dichiara Gianluca Barbacovi, presidente Nazionale Federforeste. Serve quindi una gestione e attiva, fatta di pianificazione, certificazione, manutenzione e interventi di taglio quando necessari: in Italia il tasso di prelievo forestale è stimato al 27%, contro il 64% della media degli altri Paesi europei.