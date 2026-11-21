"Per combattere il caldo e l'inquinamento occorre potenziare la forestazione urbana che oggi mette a disposizione appena 0,9 metri quadri per abitante, garantire una cura efficace per evitare rischi per i cittadini e favorire le esperienze di economia circolare": lo chiede Coldiretti, Consulta florovivaistica e Federforeste, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, che si festeggia il 21 novembre. "La presenza di alberi e verde rappresenta un alleato fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici: un albero adulto può catturare dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili, mentre un ettaro di vegetazione è in grado di assorbire fino a 20mila chili di anidride carbonica".
L'appello degli ambientalisti
Anche le associazioni ambientaliste chiedono maggior attenzione. Legambiente sul suo sito scrive: "A tredici anni dall'entrata in vigore della Legge 10/2013 ('Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani'), la gestione del verde nelle città italiane resta segnata da una profonda frammentazione e da ritardi cronici nella pianificazione, nonostante sia un'infrastruttura fondamentale di adattamento alla crisi climatica".
Il verde è quindi "una spinta verso la sostenibilità - dice Coldiretti - che è stata purtroppo messa in discussione da una recente sentenza del Tar che ha bocciato una delibera della Regione Lombardia, presa ad esempio anche da altre regioni italiane, che consentiva il riutilizzo dei residui di potatura di alberi, oltre che di erba, sfalci e ramaglie, dall'uso come fertilizzanti dei suoli, parchi urbani compresi, alla valorizzazione energetica".
"Considerare erba sfalciata, foglie e legno come un semplice rifiuto da smaltire - continua Coldiretti - significa privare il sistema territoriale di una risorsa organica pulita, rinnovabile e ad altissimo valore aggiunto, generando al contempo inefficienze strutturali lungo tutta la filiera della cura del verde, con un aggravio di costi fino al 40% a carico delle amministrazioni pubbliche".
Ma è importante anche assicurare una cura efficace del patrimonio arboreo con il coinvolgimento di operatori esperti e formati. "E' importante affidare la cura e la gestione del verde urbano a professionisti del settore, a partire da florovivaisti e arboricoltori valorizzando anche le opportunità offerte dalla legge di orientamento per coinvolgere le imprese agricole nella manutenzione e nella gestione delle aree verdi cittadine".
"Il cambio di passo, - sottolinea Coldiretti, - nella gestione è necessario peraltro anche per i boschi italiani. Secondo Federforeste, il 38% del territorio nazionale è coperto da foreste, cresciute del 20% in trent'anni, ma spesso lasciate in condizioni di abbandono e incuria. Un bosco non è soltanto un patrimonio da conservare, ma anche una risorsa da conoscere, pianificare e gestire responsabilmente. Gli alberi assorbono carbonio, proteggono il suolo, custodiscono la biodiversità e contribuiscono alla qualità del paesaggio".
Ma per garantire nel tempo queste funzioni è necessario guardare oltre il singolo albero e considerare il bosco come un ecosistema vivo, dinamico, che cresce, si rinnova e cambia. "Il futuro del bosco non dipende dall'assenza di interventi, ma dalla capacità di scegliere quando intervenire, come farlo e quando invece conservare", dichiara Gianluca Barbacovi, presidente Nazionale Federforeste. Serve quindi una gestione e attiva, fatta di pianificazione, certificazione, manutenzione e interventi di taglio quando necessari: in Italia il tasso di prelievo forestale è stimato al 27%, contro il 64% della media degli altri Paesi europei.
Per superare la frammentazione della proprietà, Federforeste propone inoltre consorzi e forme associative, valorizzando il lavoro degli oltre 10mila boscaioli e imprese agroforestali che operano nella cura dei boschi e nella prima lavorazione del legno. Tutelare gli alberi significa anche riconoscere il lavoro quotidiano dei proprietari forestali, delle imprese boschive e delle comunità che presidiano il territorio.
Giornata degli alberi, la classifica del verde urbano città per città
© Withub
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La Giornata nazionale degli alberi da fine Ottocento
La Giornata nazionale degli alberi si celebra ogni anno il 21 novembre in tutta Italia. È stata riconosciuta ufficialmente dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10, per promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento e il valore del patrimonio arboreo e del verde urbano. Ma ha una storia lunghissima.
Fu proposta, infatti, nel 1899 da Guido Baccelli, con prime celebrazioni locali sul finire del secolo. Fu poi ufficializzata con il Regio Decreto del 2 febbraio 1902, n. 18, e fissata al 21 novembre nel 1951.