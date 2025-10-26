OK Obaachan, in Giappone è esploso il fenomeno delle nonne in affitto: ecco perché

Le nonne in affitto non si limitano a cucinare o riordinare. Sono mentori, amiche, figure di conforto. Molti clienti chiedono la loro presenza in momenti emotivamente difficili, come chi ha bisogno di coraggio per parlare con la famiglia, o semplicemente per un abbraccio e qualche consiglio. Per le donne che partecipano al progetto, questo non è solo un lavoro. È un modo per sentirsi ancora utili, trasmettere ciò che hanno imparato, continuare a dare un senso alle giornate. "Non mi annoio mai. Posso uscire, conoscere persone e sentirmi viva" racconta una delle nonne, Taeko Kaji, 69 anni.