Festa del papà, prendersi cura dei figli fa bene alla salute: ecco perché

I padri che partecipano ai controlli prenatali, che fanno addormentare il figlio, lo cambiano, lo nutrono e se ne prendono cura traggono benefici anche per la propria salute. Inoltre il loro coinvolgimento ha esiti positivi per lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo dei piccoli, migliora la salute psico-fisica di figli e madre e contribuisce al contrasto alla violenza domestica.