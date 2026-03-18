Festa del Papà, le regole di NeoConnessi per crescere figli digitali sicuri e consapevoli

Come crescere figli digitali più sicuri e consapevoli? In occasione della Festa del Papà NeoConnessi, il programma gratuito di educazione digitale di Wind Tre, ha presentato alcuni consigli concreti per aiutare le famiglie a orientarsi nel mondo digitale dei più piccoli. Si tratta di buone pratiche stilate da esperti della Polizia di Stato, Società Italiana di Pediatria e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Inoltre dal 19 marzo debutta anche il nuovo sito NeoConnessi.it, dove poter trovare materiali, guide, percorsi e risorse gratuite pensate per accompagnare bambini e bambine, famiglie e corpo docenti verso un uso sicuro e consapevole delle tecnologie.