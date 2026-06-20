Secondo la sessuologa Marta Giuliani, l'ingresso di Roma nella graduatoria rappresenta un segnale importante. Dopo gli anni della pandemia, durante i quali smart working e riduzione della mobilità avevano limitato quella dimensione di anonimato tipica dei grandi centri urbani, le metropoli stanno recuperando il loro ruolo di luoghi dove è possibile reinventarsi, incontrare nuove persone e vivere esperienze lontane dalla routine quotidiana. Non è un caso che Milano continui a crescere e che Roma faccia il suo debutto nella classifica proprio nel momento in cui la vita urbana è tornata a pieno regime.