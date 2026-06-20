Con il solstizio d'estate aumenta il desiderio, ecco la classifica delle città italiane più "hot"
Il caldo non si limita a infiammare le strade e le piazze da Nord a Sud: accende anche dinamiche più invisibili, fatte di incontri, sguardi e possibilità che cambiano a seconda dei luoghi
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L'estate non si limita a infiammare le strade e le piazze italiane da Nord a Sud: accende anche dinamiche più invisibili, fatte di incontri, sguardi e possibilità che cambiano da città a città. Nel 2026, tra i centri urbani che confermano il loro fascino e altre che sorprendono con scalate improvvise, la mappa delle passioni racconta un Paese, dove il desiderio sembra viaggiare alla stessa velocità delle giornate più calde. Per il secondo anno consecutivo è Vicenza a conquistare il primo posto della classifica: la città veneta si conferma così la capitale italiana delle relazioni discrete estive, lasciandosi alle spalle concorrenti sempre più agguerrite. A inseguirla c'è Sassari, che dopo l’exploit dello scorso anno mantiene saldamente la seconda posizione. Completa il podio Bergamo, che guadagna una posizione rispetto al 2025 e si piazza al terzo posto. Un risultato che rafforza il peso del Nord Italia nella mappa del desiderio nazionale.
La top ten delle città più bollenti d'Italia
La classifica della top 20 delle città italiane più "bollenti", stilata dalla piattaforma per incontri discreti Ashley Madison, racconta una netta predominanza settentrionale, con poche eccezioni e diverse sorprese. Al primo posto, ormai consolidato da anni, c'è Vicenza, che continua a distinguersi per il suo spirito frizzante e "capitale delle scappatelle" estive. Milano guadagna quattro posizioni e si prende il quarto posto, confermando come il ritmo della metropoli lombarda non si fermi agli affari e alla carriera. Padova entra nella top five, mentre Firenze continua a esercitare il proprio fascino senza tempo, tra arte, cultura e una vivace vita sociale.
La vera sorpresa è Bolzano. Dopo essere precipitata al quindicesimo posto nel 2025, la città altoatesina compie un balzo impressionante e si colloca settima. Rimini, da sempre sinonimo di estate e divertimento, sale all'ottavo posto, seguita da Monza e da Verona, che perde terreno ma resta comunque tra le prime dieci.
Le metropoli tornano protagoniste
Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla classifica riguarda il ritorno delle grandi città. "La classifica 2026 racconta un'Italia relazionale in movimento, ma con alcune costanti che si consolidano - spiega la Dottoressa Marta Giuliani, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica e Socia Fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia - Vicenza al primo posto per il secondo anno consecutivo non è una coincidenza: il Nord Est esprime da tempo un modello di vita in cui la riservatezza, la mobilità lavorativa e un certo pragmatismo affettivo creano condizioni favorevoli all'esplorazione extraconiugale. Sassari che si conferma sul podio conferma che il cambiamento nei modelli relazionali al Sud è reale e strutturale, non un'anomalia statistica".
Secondo la sessuologa Marta Giuliani, l'ingresso di Roma nella graduatoria rappresenta un segnale importante. Dopo gli anni della pandemia, durante i quali smart working e riduzione della mobilità avevano limitato quella dimensione di anonimato tipica dei grandi centri urbani, le metropoli stanno recuperando il loro ruolo di luoghi dove è possibile reinventarsi, incontrare nuove persone e vivere esperienze lontane dalla routine quotidiana. Non è un caso che Milano continui a crescere e che Roma faccia il suo debutto nella classifica proprio nel momento in cui la vita urbana è tornata a pieno regime.
Nord Italia sempre più caldo
L'edizione 2026 conferma una tendenza ormai consolidata: il Nord domina la classifica. Lombardia, Veneto ed Emilia - Romagna sono le regioni più rappresentate, con città che anno dopo anno continuano a occupare le posizioni più alte. Bologna si piazza al dodicesimo posto, Venezia recupera terreno arrivando tredicesima, mentre Modena conquista la quattordicesima posizione. Anche Trieste e Trento restano presenze fisse del ranking, rispettivamente all'undicesimo e diciassettesimo posto. Il Sud, invece, appare più defilato rispetto alle edizioni precedenti. Oltre a Sassari, è Cagliari a tenere alta la bandiera meridionale, conquistando il quindicesimo posto.
Le nuove entrate che cambiano la classifica
Tra le novità dell’estate 2026 spiccano tre nuove città. Brescia debutta direttamente al sedicesimo posto, Piacenza entra al diciottesimo, mentre Roma conquista la ventesima posizione. Appena sopra la Capitale si trova Torino, diciannovesima. Due città molto diverse tra loro ma accomunate da una vivace vita notturna, da un continuo flusso di visitatori e da quel mix di opportunità e anonimato che spesso caratterizza le grandi realtà urbane.
La parte bassa della top 20 invece apre le porte a tre nuovi ingressi oltre Piacenza (18°): al 16° posto debutta Brescia, mentre nelle ultime due posizioni troviamo rispettivamente Torino e Roma, città dove la movida e il flusso costante di turisti contribuiscono a creare occasioni d'oro.
La nuova geografia del desiderio
La classifica di Ashley Madison non misura soltanto un fenomeno legato agli incontri discreti. In filigrana racconta anche un’Italia che cambia, dove i modelli relazionali diventano sempre più fluidi e dove le differenze geografiche tradizionali appaiono meno nette rispetto al passato.
La top 20 delle città a più alto tasso di relazioni discrete estive:
1. Vicenza
2. Sassari
3. Bergamo
4. Milano
5. Padova
6. Firenze
7. Bolzano
8. Rimini
9. Monza
10. Verona
11. Trieste
12. Bologna
13. Venezia
14. Modena
15. Cagliari
16. Brescia
17. Trento
18. Piacenza
19. Roma
20. Torino