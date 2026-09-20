La questione è arrivata direttamente al governo britannico attraverso una lettera firmata da 18 deputati e da un membro della Camera dei Lord. Nel documento, i firmatari hanno definito l'utilizzo della pelle d'orso una pratica che, a loro giudizio, non sarebbe più giustificabile e hanno sollecitato il ricorso ad alternative sintetiche. Al centro della polemica c'è la provenienza della pelliccia. Secondo le accuse riportate nella lettera e da PETA UK, il materiale utilizzato per i cappelli deriva da orsi neri abbattuti legalmente in Canada. Una questione che gli animalisti hanno trasformato in una battaglia simbolica: da una parte l'immagine impeccabile delle Guardie reali, dall'altra la storia degli animali da cui proviene il materiale impiegato per confezionare i copricapi.