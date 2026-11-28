L'addio di Marc Marquez arriva dopo una carriera segnata da successi ma anche da cadute e problemi fisici. "La decisione era stata presa dopo Motegi" ha detto lo spagnolo. "Lo sapeva solo mio fratello Alex. Quando ho firmato il rinnovo a marzo ero super ottimista e non immaginavo di subire una nuova operazione. Ho iniziato a sentire paura. E non è paura delle moto e della velocità".