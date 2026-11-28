Brignone e Marquez e non solo: quando a fermare i campioni sono gli infortuni
Dallo sci al motorsport, passando per calcio, basket e football americano: i casi più celebri di chi si è dovuto arrendere al proprio fisico o alla testa
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Federica Brignone e Marc Marquez. Due campioni, due carriere ai massimi livelli, ma anche due percorsi segnati da infortuni che poi hanno presentato il conto. I loro addii allo sci e alla MotoGp sono arrivati a pochi giorni di distanza e riportano alla mente altre storie di sportivi costretti a cambiare strada quando il corpo, la mente o gli infortuni sono diventati più forti della voglia di continuare.
Fisico e testa, i casi di Stoner e Rosberg
L'addio di Marc Marquez arriva dopo una carriera segnata da successi ma anche da cadute e problemi fisici. "La decisione era stata presa dopo Motegi" ha detto lo spagnolo. "Lo sapeva solo mio fratello Alex. Quando ho firmato il rinnovo a marzo ero super ottimista e non immaginavo di subire una nuova operazione. Ho iniziato a sentire paura. E non è paura delle moto e della velocità".
La sua scelta richiama un altro campione della MotoGP, Casey Stoner, che nel 2012 decise di fermarsi a meno di 27 anni. L'australiano aveva vinto il titolo l'anno precedente, ma annunciò il ritiro spiegando di non sentire più la passione per quel mondo. Anni dopo, Stoner ha raccontato anche il peso della sindrome da affaticamento cronico, la stessa condizione che nel 2009 lo aveva costretto a saltare tre gare. "Con questa stanchezza cronica non sono in grado di mantenermi in forma e in salute", ha spiegato, raccontando anche i problemi alla schiena e alle costole e gli spasmi che possono costringerlo a fermarsi per giorni.
Rimanendo nel motorsport, ma spostandoci alla Formula 1 c'è la storia, diversa, di Nico Rosberg. Il figlio di Keke lasciò le corse pochi giorni dopo aver conquistato il titolo mondiale 2016. In questo caso non c'entra il fisico, bensì la testa. Il tedesco spiegò di essere arrivato a un punto di sfinimento mentale ed emotivo, oltre al timore di non riuscire a ripetersi ad altissimi livelli anche le stagioni successive.
Le maledette caviglie del "Cigno di Utrecht" e il ginocchio di Varane
Nel calcio, uno dei casi più emblematici è quello di Marco van Basten. A fermare uno dei centravanti più completi della sua generazione furono le caviglie, indebolite da un difetto congenito della cartilagine. Quattro interventi chirurgici non bastarono a restituirgli una piena funzionalità. Dopo il terzo intervento, nel 1992, van Basten giocò ancora appena quattro partite. L'ultima fu la finale di Coppa dei Campioni del 26 maggio 1993 contro il Marsiglia. Nel giugno successivo arrivò il quarto intervento e iniziò un lungo tentativo di recupero, tra terapie, agopuntura e non solo. La caviglia, però, era ormai compromessa. Il ritiro ufficiale arrivò il 17 agosto 1995 e il giorno successivo, al Trofeo Berlusconi, ci fu commosso saluto di San Siro al tre volte Pallone d'Oro.
Molto più recente è il caso di Raphael Varane, che ha annunciato il ritiro a soli 31 anni, pochi mesi dopo l'arrivo al Como. L'ex difensore francese ha spiegato di aver capito che era finita l'11 luglio 2024, quando si era infortunato al ginocchio sinistro: "Non era una cosa grave ma era un segnale". Il suo ginocchio sinistro, ha raccontato, aveva compensato quello destro dal 2013. "Se il ginocchio sinistro mi dice che è stufo, io devo ascoltarlo".
E nel presente c'è anche Jamal Musiala. Il talento tedesco del Bayern Monaco non si è ritirato, ma nell'agosto di quest'anno durante le amichevoli estive ha accusato due malori nell'arco di quattro giorni. Pochi giorni dopo lo stesso Musiala, attraverso i propri canali social, ha spiegato di aver ricevuto una diagnosi relativa a brevi e temporanee crisi di assenza, associate a una disfunzione neurologica e, al momento, il suo ritorno in campo è ancora da definire.
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Quando il talento non basta: Andrew Howe
L'atletica italiana ha conosciuto la storia di Andrew Howe, ragazzo che ha attraversato una carriera fatta di grandi aspettative, alti e bassi e numerosi problemi fisici. Uscito come uno dei grandi talenti italiani della pista e della pedana, gli infortuni hanno pesato sul percorso e sulle possibilità di continuità. Howe ha dovuto dire basta con l'atletica nonostante numerosi rientri, chiudendo una storia nella quale il talento non è bastato a evitare le difficoltà.
I "What if" d'oltreoceano
Negli Usa usano il termine "What if", che si può semplicemente tradurre con un "e se…". Dunque: "E se la carriera di Yao Ming, uno dei centri più forti dei primi anni 2000 in Nba, non fosse stata martoriata dagli infortuni?". Il lungo cinese alto 2 metri e 29 centimetri (il terzo giocatore più alto di sempre in Nba), dopo i primi anni iniziò a fare i conti con una lunga serie di guai fisici: osteomielite all'alluce sinistro, frattura di un dito del piede e, successivamente, una frattura al ginocchio destro che lo costrinse a fermarsi per due mesi e mezzo.
E un gigante "What if" accompagna anche la storia Brandon Roy. In soli cinque anni nella Nba riuscì a diventare l'idolo di Portland. Era una delle guardie più forti della lega, ma la tenuta delle sue ginocchia era inversamente proporzionale al talento. Nel 2011 la situazione era diventata critica e il suo impiego veniva centellinato. Nell'autunno dello stesso anno, a soli 27 anni, annunciò il ritiro per la carenza di cartilagine in entrambe le ginocchia. Restando a Portland si può menzionare anche Greg Oden, tormentato dagli infortuni al ginocchio, mentre più recente c'è l'addio di Chris Bosh, ritiratosi prematuramente nel 2019 a causa di problemi di coaguli nel sangue.
Nel football americano, ci sono tante storie simili, una di quelle più recenti e che ha fatto più rumore è quella di Andrew Luck che annunciò a sorpresa il ritiro nel 2019, a 29 anni, dopo una lunga sequenza di infortuni e riabilitazioni. "Gli infortuni mi hanno portato via l'amore per il gioco", spiegò il quarterback degli Indianapolis Colts. "Negli ultimi quattro anni sono rimasto incastrato in questo processo di incessanti infortuni e riabilitazioni".