La famiglia Ruffini compra il 40% di Da Vittorio e sigla l’intesa con i Cerea

"Abbiamo scelto di aprire il capitale a Ou(r) group perché riconosciamo nella famiglia Ruffini un partner con cui condividiamo principi, visione e ambizione - ha commentato la famiglia Cerea - Per noi è fondamentale continuare a crescere restando fedeli alla nostra storia e al nostro modo di fare impresa e di innovare. Questa partnership rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza internazionale e affrontare le sfide future con un alleato solido e orientato al lungo periodo".