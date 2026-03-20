Antonino Cannavacciuolo nuovo volto della linea "Italiamo" e della freschezza Lidl

"Inizio questa nuova collaborazione perché ho scoperto io per primo il valore dei prodotti 'Italiamo' e della frutta e verdura IGP e DOP che Lidl veicola attraverso una selezione attenta di alimenti di primissima qualità. È un progetto che sento vicino perché racconta l'Italia attraverso i suoi sapori autentici e il valore delle materie prime. La cucina italiana nasce dal rispetto della tradizione, dei territori e dei produttori. Con 'Italiamo' questo patrimonio diventa accessibile a tutti, grazie a una serie di prodotti che valorizzano ingredienti italiani e molte eccellenze certificate DOP e IGP. Apprezzo anche l'attenzione crescente verso un'alimentazione più consapevole: la presenza di proposte vegetali e di verdure biologiche dimostra una visione moderna e sostenibile del cibo", ha commentato Cannavacciuolo.