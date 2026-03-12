Chef Carlo Cracco agli studenti dell'Università Cattolica: "La cucina patrimonio culturale trasmesso tra maestri e allievi"

Il rettore Beccalli non ha mancato, nel suo intervento, di richiamare le novità della sede di Piacenza-Cremona. A Piacenza, "le innovazioni interesseranno la triennale in 'Economia e management per la sostenibilità', il profilo triennale in 'International business management' e quello magistrale in 'Management'. A Cremona, invece, cambierà veste la laurea magistrale in 'Management e innovazione digitale'". Sempre a Cremona ha preso avvio il master in 'Intelligenza artificiale e data science per le imprese', nato dalla collaborazione con il Politecnico di Milano, secondo un'autentica logica di coopetition. E nella città lombarda dal prossimo anno accademico grazie al sostegno della Fondazione Arvedi Bruschini entrerà in funzione una nuova residenza che ospiterà 70 tra studenti e visiting professor. Sul fronte della ricerca il 2025 ha rappresentato un anno eccezionale, "il migliore di sempre in termini di capacità di attrazione di risorse e progettualità. Complessivamente si sono registrati 177 nuovi progetti di ricerca, per un valore di quasi 11 milioni di euro" ha affermato il rettore, senza dimenticare il continuo impegno della sede nel Piano Africa con dieci progetti.