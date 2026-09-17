Chi pensa che si tratti di un'operazione isolata, un gesto simbolico da raccontare una volta e archiviare, non ha capitochi è Hakim Gafour: nello stesso quartiere è titolare anche di un salone da parrucchiere, dove il martedì i tagli di capelli sono gratuiti per i pensionati in difficoltà economica, con lo stesso meccanismo di prenotazione. "Sono venute molte persone a chiedere di tagliarsi i capelli. Chiamano per registrarsi e vengono ogni martedì" ha raccontato. Due esercizi commerciali, due giorni della settimana, due generazioni agli estremi opposti della fragilità economica - i ragazzi che studiano e gli anziani che hanno smesso di lavorare - tenute insieme dalla stessa convinzione: "Dobbiamo aiutare gli altri. Ci sono tante persone che ne hanno bisogno, e c'è anche chi è molto ricco che però non vuole aiutare".