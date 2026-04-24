Addio al sogno americano, la nuova fuga passa da Dublino: boom di passaporti irlandesi richiesti dagli statunitensi
Tra clima politico e nostalgia delle origini, cresce la voglia di un "piano B" Oltreoceano: le richieste sono aumentate del 63%
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Un tempo il sogno americano era una promessa che arrivava da lontano, attraversava l'Oceano e prometteva un futuro migliore. Nel corso del Novecento, specialmente nei primi due decenni e fino al secondo Dopoguerra, sono milioni gli europei emigrati verso gli Stati Uniti. Ora quello stesso Oceano ora si attraversa al contrario. Nel 2025, mentre l'America continua a raccontarsi come terra delle possibilità, migliaia di suoi cittadini stanno cercando altrove un senso di stabilità, forse perfino di quiete. E così, tra documenti da recuperare e alberi genealogici riscoperti, il passaporto irlandese diventa molto più di un pezzo di carta. Diventa una porta. Una via di fuga, l'inizio di un nuovo sogno, al contrario perché non sono più gli europei ad abbandonare le proprie radici in cerca di una nuova prospettiva, ma è l'America che prepara le valigie per trovare una via d'uscita.
C'è un numero che racconta meglio di qualsiasi slogan la crepa nel mito del sogno americano: +63%. È l'aumento delle richieste di passaporto irlandese nel 2025 da parte di cittadini statunitensi. Un picco mai registrato prima, che trasforma una pratica burocratica in un gesto politico. Dietro questa corsa c'è una storia antica che torna improvvisamente attuale. Oltre 55 milioni di americani vantano origini irlandesi, eredità diretta dell'esodo di massa innescato dalla grande carestia dell'Ottocento. Quelle stesse radici diventano una scorciatoia verso l'Europa e ottenere la cittadinanza significa accedere alla libertà di movimento, al mercato unico, ma soprattutto a un'idea diversa di futuro.
Il passaporto smette di essere un simbolo di appartenenza e diventa uno strumento di fuga. Secondo diversi osservatori, la spinta arriva dal clima politico negli Stati Uniti e dalle politiche dell'era Trump, percepite da una parte della popolazione come divisive, instabili e ostili. Non a caso, tra i più attivi ci sono i giovani: un sondaggio del 2025 rivela che quasi un americano su tre tra i 18 e i 34 anni ha preso in considerazione l'idea di lasciare il Paese.
L'Irlanda è solo l’inizio
Anche le richieste di cittadinanza britannica sono in forte crescita, mentre aumenta il numero di trasferimenti verso Dublino e altre città europee. Inoltre, un piccolo, ma simbolicamente potente, gruppo di cittadini statunitensi ha persino avviato richieste di asilo politico. Un'immagine impensabile fino a pochi anni fa. In un anno, quasi 10mila americani si sono trasferiti in Irlanda, raddoppiando le cifre precedenti. Le domande di cittadinanza continuano a essere accolte in larga parte, segno di un sistema che — almeno per ora — regge l’urto di questa nuova diaspora. E così il sogno americano cambia direzione. Non è più la promessa di una vita migliore a guidare i flussi, ma il bisogno di sicurezza, stabilità, persino normalità. L'Europa, da sempre terra di partenza, diventa approdo. Un ribaltamento silenzioso che impensabile fino a qualche anno fa.