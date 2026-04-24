Un tempo il sogno americano era una promessa che arrivava da lontano, attraversava l'Oceano e prometteva un futuro migliore. Nel corso del Novecento, specialmente nei primi due decenni e fino al secondo Dopoguerra, sono milioni gli europei emigrati verso gli Stati Uniti. Ora quello stesso Oceano ora si attraversa al contrario. Nel 2025, mentre l'America continua a raccontarsi come terra delle possibilità, migliaia di suoi cittadini stanno cercando altrove un senso di stabilità, forse perfino di quiete. E così, tra documenti da recuperare e alberi genealogici riscoperti, il passaporto irlandese diventa molto più di un pezzo di carta. Diventa una porta. Una via di fuga, l'inizio di un nuovo sogno, al contrario perché non sono più gli europei ad abbandonare le proprie radici in cerca di una nuova prospettiva, ma è l'America che prepara le valigie per trovare una via d'uscita.