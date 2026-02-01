Quante volte vi siete ritrovati a scorrere uno schermo senza davvero pensarci? Dopo il Dry January che sfida l'alcol, arriva "Off February" la nuova tendenza globale: a liberarci dai social, a ritrovare minuti e pensieri che i nostri smartphone ci rubano senza pietà. Non è una punizione: è una pausa, un atto di resistenza gentile contro la vita digitale che ci consuma, un invito a riscoprire la lentezza, la concentrazione e il piacere di esistere senza notifiche continue.