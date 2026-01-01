Buoni propositi di inizio anno: ecco i più quotati del 2026 e perché ci ricaschiamo sempre

La classifica dei buoni propositi degli italiani - I sondaggi più recenti (pubblicati da Ipsos Predictions Survey 2026) mostrano che, i buoni propositi non ruotano solo attorno alla forma fisica, ma raccontano un bisogno più ampio di equilibrio e qualità della vita. In cima alla classifica infatti c’è il desiderio di trascorrere più tempo con famiglia e amici, indicato da circa 8 italiani su 10. Un dato che riflette l’importanza crescente delle relazioni personali, spesso sacrificate dai ritmi frenetici di studio e lavoro. Al secondo posto compare il classico fare più attività fisica, citato da circa il 65–70% delle persone. Subito dopo troviamo la cura di sé, che comprende benessere fisico, salute mentale e attenzione al proprio aspetto (circa 60%). È il segno di una maggiore consapevolezza dell’importanza di stare bene, non solo apparire in forma. Seguono obiettivi legati al rapporto con la tecnologia: ridurre l’uso dei social e dello smartphone è un proposito per circa il 40% degli italiani. Chiude la parte alta della classifica il tentativo di migliorare l’equilibrio tra vita privata e impegni quotidiani, un tema sempre più centrale soprattutto tra giovani e famiglie. Accanto a questi dati, emergono altri buoni propositi molto diffusi anche se meno quantificabili: risparmiare di più, mangiare in modo più sano, ridurre lo stress, viaggiare, leggere di più o impegnarsi maggiormente nello studio, soprattutto tra studenti e adolescenti. In questo senso, il Capodanno funziona come una pagina bianca: non cancella ciò che è stato, ma ci dà l’illusione di poter ripartire.