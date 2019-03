Yuri Rambaldi e Giorgia Venturini a lezione di igiene dentale per "La parola chiave"

Nuova puntata de "La parola chiave", dove gli eliminati dell'Isola dei Famosi commentano le chiavi di ricerca più utilizzate su di loro dagli utenti, spesso esibendosi in qualche piccola gag. Come nel caso di Yuri Rambaldi e Giorgia Venturini: l'ex spogliarellista rivela qualche suo trucco del mestiere usando Giorgia come partner, dalle movenze più sexy alle frasi più hot per conquistare una donna.



Giorgia, dal canto suo racconta di essere stata igienista dentale per qualche anno e impartisce qualche lezione assieme a un poco convinto Yuri. Ne approfitta anche per farsi fare un massaggio ai piedi ma l'ex spogliarellista non sembra particolarmente portato. "Ho conosciuto Leonardo Di Caprio al Festival di Cannes", confessa alla fine. "Forse in quei pochi giorni è scattata la scintilla... ma ve lo lascio immaginare".