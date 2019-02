Grecia Colmenares e Youma Diakite modelle per "La parola chiave"

Da una parte le rivelazioni su "Topazio", la telenovela venezuelana che l'ha resa famosa, e la stima espressa nei confronti del naufrago Marco Maddaloni; dall'altra la comparsa nel film "Ocean's Twelve" e l'incontro con Brad Pitt. Dopo l'eliminazione da "L'Isola dei Famosi 2019", Grecia Colmenares e Youma Diakite hanno partecipato al format digitale "La parola chiave", dove si sono improvvisate modelle commentando le espressioni con le quali vengono più frequentemente cercate in rete dagli utenti. Ovviamente per le due showgirl non sono mancati momenti di puro divertimento, come la "televendita" di prodotti molto particolari tentata da Youma o le reazioni davanti agli scoop che segnano in maniera decisiva la storia delle telenovelas.