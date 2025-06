Whitney Purvis, il figlio dell'attrice muore nel sonno a 16 anni

"È così difficile da scrivere - scrive Whitney - Il mio bellissimo figlio, Weston Gosa Jr, è morto. Aveva solo 16 anni. La vita è così crudele e ingiusta. Non riesco proprio a capire. Oh, il mio bambino se n'è andato e non so cosa fare di me stessa. Era così perfetto. Questo è davvero il mio peggior incubo che si avvera. Come si fa ad andare avanti nella vita dopo aver perso un figlio? Sono incredula, non può succedere. Non voglio che sia reale. Farei qualsiasi cosa solo per tenerlo stretto. Le parole non possono descrivere il dolore che sto provando. Ti amo così tanto, Weston Owen Gosa. Dio, ti amo così tanto. Sei il mio cuore. Ero così orgogliosa del giovane uomo che stavi diventando. Non posso andare avanti senza di te. Riposa in pace, angelo mio. Te ne sei andato troppo presto".