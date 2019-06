Si intitola "Keep Shining" il terzo singolo scritto e cantato da Walter Nudo, di cui Tgcom24 vi presenta in anteprima il video. La canzone è un inno all'amore universale. "Mi rivolgo soprattutto ai nostri giovani, cosi confusi e frustrati in una società creata da noi troppo veloce e instabile, invitandoli a fare scelte diverse, a trovare le risposte alle proprie domande fuori da essa, immergendosi in Madre Natura" dice lui.