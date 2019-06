Walter Nudo, dopo la paura festeggia il compleanno con i figli

Compleanno speciale per Walter Nudo , dopo la doppia ischemia che lo aveva colpito lo scorso aprile. L'attore ha spento le 49 candeline insieme ai figli. Elvis (22 anni) e Martin (19 anni). I ragazzi sono entrambi ballerini professionisti di danza classica e il lavoro li porta spesso lontano da casa. La famiglia è però riuscita a riunirsi in Germania per festeggiare il quasi mezzo secolo di papà Walter.

"Ciao ragazzi , anche questo mio compleanno e’ arrivato.... sono 49! Non posso lamentarmi , in questi ultimi anni ho fatto una scorpacciata di esperienze e le emozioni non sono di certo mancate ,... soprattutto negli ultimi 7 mesi", ha commentato Nudo su Instagram. "Ho un compleanno da festeggiare , e gli invitati come vedete , sono lì che mi stanno guardando e aspettando per mangiare!".