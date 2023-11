Vladimir Luxuria parla per la prima volta del suo nuovo amore: "Ilary Blasi mi ha spronato a lasciarmi andare"

"Conosco Danilo dal 2009, è stata un'amicizia lunga - ha raccontato Luxuria nello studio di Myrta Merlino -. All'inizio ci siamo visti raramente, poi sempre più frequentemente. Quest'amicizia normale, con il tempo, si è trasformata in un'amicizia speciale". L'ex parlamentare, però, ci tiene a puntualizzare di non voler limitare questo rapporto a una semplice etichetta: "Quando si parla di fidanzato o di amore soffro della sindrome del soffocamento - ha spiegato -, ho bisogno di sentirmi libera e preferisco definirla un'amicizia speciale anche perché è un ragazzo davvero speciale. Ci definiamo una coppia aperta, ma poi alla fine...". Luxuria ha quindi spiegato da cosa sia stata colpita dal 37enne che frequenta: "Lui è un problem solver, cioè uno che ti risolve i problemi - ha detto -. Dato che prima ho conosciuto solo problems creator... non so, lui la mensola te la sa montare, un problema di elettricità te lo sa risolvere".

Vladimir Luxuria, il nuovo compagno e l'amicizia con Ilary Blasi Dopo la pubblicazione delle foto sui social, in molti hanno scritto che a fare da cupido alla coppia di piccioncini sarebbero stati Ilary Blasi e Bastian Muller: secondo le ricostruzioni dei principali esperti di gossip, infatti, pare che Zanvit Stecher sia un amico dell'imprenditore tedesco. In realtà, Luxuria a "Pomeriggio Cinque" ha voluto rettificare: "Hanno scritto che è stato Bastian Muller a presentarmelo. Non è così: ho presentato io Danilo a Bastian, non per fargli conoscere Ilary... - ha raccontato - Lui era venuto a una festa con Ilary a un locale, c'ero io con Danilo, gliel'ho presentato ed essendo Danilo di Bolzano, parla tedesco, e hanno iniziato a parlare". Proprio Ilary Blasi avrebbe spinto Vladimir a lasciarsi andare: "Questo lo posso dire - ha aggiunto Luxuria -. Ilary mi ha spronata a essere più tranquilla e a lasciarmi andare. Sembra che io abbia una faccia di bronzo, ma su alcuni questioni sono molto timida".

Chi è Danilo Zanvit, il fidanzato di Vladimir Luxuria Danilo Zanvit Stecher è il nuovo amore di Luxuria: ha 37 anni, 21 in meno dell'ex parlamentare. Nato a Bolzano, è membro dell’Arcigay, e fa coppia con l'opinionista de "L'Isola dei Famosi", da qualche mese, ma hanno deciso di uscire allo scoperto solo di recente.