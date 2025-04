"Io ho cercato di farti capire come erano andate le cose, hai visto i messaggi e tutto quello che c'è da vedere. Io preferire non parlare di Ilaria anche perché lei non c'è qui e quello che pensa è sicuramente diverso", interviene Vincenzo. E prosegue: "Rimango qui per te e qualora tu mi mandi via, vado via". Nonostante il suo racconto, gli opinionisti continuano ad avere dei dubbi sulla sua buona fede. "Cos'è che ti spinge a tornare qui, in quella che hai definito "Arena"? È un colpo di fulmine, sei innamorato di lei?", chiede Gianni Sperti. "Il mio dubbio è proprio quello, mi sembra tutto un po' tanto, anche i bellissimi messaggi che ricevo", racconta Agnese. E prosegue: "Un'altra cosa che mi ha lasciata un po' dubbiosa è che, ieri sera a cena, mi ha detto che è inconcepibile per lui che io possa far scendere o conoscere un altro uomo. Lui rispecchia un po' quello che cerco, ma perché dovrei precludermi di conoscere altri?". "Io non mi fiderei troppo di lui", commenta Tina Cipollari. Alla fine, dopo un'ulteriore riflessione, Agnese decide di scaricare Vincenzo, in maniera dritta e tranquilla: "Non ho voglia di essere presa in giro". Il cavaliere torna a casa un po' sconsolato, mentre per la dama si apre una nuova fase. Riuscirà a trovare l'amore?