Veronica torna a "Uomini e Donne" per replicare alle accuse di Armando

Veronica torna a "Uomini e Donne", ma solo per replicare alle accuse di Armando. Almeno per il momento. La dama non ha fatto mistero della sua volonta di tornare a far parte del parterre del trono over, ma si presenta in studio per fare chiarezza su alcune cose che sarebbero state dette in sua assenza. "Non sono io la talpa", dichiara Veronica. La dama si riferisce a quando Armando avrebbe detto che ci sarebbe una persona che riferisce a un sito di gossip alcune anticipazioni del programma. Secondo il cavaliere campano questa persona potrebbe essere proprio Veronica insieme ad Aurora, altra dama del trono over.

"Sei una bugiarda", ribadisce il cavaliere che lascia lo studio. Armando, inoltre, accusa Veronica di tirarlo spesso in ballo sui social e di essersi presentata in studio solo per avere la possibilità di ritornare quotidianamente nel programma. Un'ipotesi che comunque potrebbe non essere esclusa dalla stessa Veronica