Massimiliano e Giacomo, ecco chi sono i nuovi tronisti di "Uomini e Donne"

Sono molto giovani i due nuovi tronisti di "Uomini e Donne". Massimiliano Mollicone, 20 anni, e Giacomo Czerny, 25, si sono presentati nell'ultima puntata del dating-show di Maria De Filippi e sono pronti a intraprendere il loro percorso alla ricerca dell'anima gemella, dopo la conclusione del trono di Davide Donadei e, a breve, quello di Sophie Codegoni.

Massimiliano vive a Nettuno, in provincia di Roma, insieme alla mamma. Alle spalle ha una vita difficile. Abbandonato all'età di 13 anni dal papà, Mollicone è dovuto crescere in fretta per aiutare la madre. Si è dato da fare e ha sempre lavorato già dall'età di 16 anni. Dal pizzaiolo al muratore, dal barista al cameriere, sono tantissimi i lavori svolti dal 20enne che oggi si divide tra il lavoro da modello e quello di riparazioni in una concessionaria di automobili. A "Uomini e Donne" cerca l'anima gemella e spera di trovare una "donna come sua sorella".

Giacomo è un creativo. Vive a Sarzana (SP) insieme ai genitori. Lavora come videomaker e la sua più grande passione è l'arte cinematografica. Il video di presentazione a "Uomini e Donne" è farina del suo sacco. Un lavoro apprezzato anche dalla conduttrice che gli ha fatto i complimenti. Anche lui come Massimiliano cerca una ragazza semplice e sincera.

Entrambi i ragazzi sono alla loro prima esperienza televisiva. Coinvolti subito da Tina e Gemma in uno dei loro "show", si sono mostrati in difficoltà davanti alle telecamere. Per questo motivo Maria dopo le presentazioni, ha subito cambiato argomento per lasciare loro la possibilità di ambientarsi nello studio.