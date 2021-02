"Uomini e Donne", Chiara è la scelta a sorpresa di Davide Donadei

Si è concluso il percorso di Davide Donadei a "Uomini e Donne". Il tronista ha scelto con quale delle due corteggiatrici tra Chiara e Beatrice dovesse essere la ragazza con cui lasciare il programma. Il ragazzo ha parlato con entrambe, ma ha voluto uscire insieme a Chiara: "C'è stata un'esterna a Roma che ha cambiato il nostro percorso - ha spiegato Davide - la persona che scelgo sei tu".

Nel corso della puntata Davide ha avuto modo anche di ringraziare Beatrice, la ragazza che tutti credevano venisse scelta: "Non ho preparato grandi discorsi - ha detto - penso che in questa situazione sia difficile trovare la parole giuste, questa mattina sono andato un po' in crisi perché avevo paura di perdere una persona. Forse non seguirò quello che è giusto per tante persone, ma sto cercando di essere egoista e con il cuore in mano ti dico che non sei tu la mia scelta".