Massimiliano e Giacomo sono i nuovi tronisti di "Uomini e Donne"

Massimiliano ha avuto un'infanzia serena, ma nel 2013 le cose sono cambiate all'improvviso: "Fino ai 13 anni ho avuto una vita da sogno, ma poi mio padre se n'è andato di casa. Lavoro da quando ho 16 anni. Ci siamo ritrovati senza soldi e non mi vergogno a dire che siamo andati alla Caritas a mangiare". Una lezione di vita che l'ha fatto crescere in fretta e che l'ha legato ancora di più alle sue due donne: "Mamma è la la mia vita, semplice. Con mia sorella litighiamo molto ma, anche se non gliel'ho mai detto, vorrei trovare una donna come lei".

Giacomo ha 25 anni, viene da Anzio ed è appassionato di video e cinema: "Faccio il videomaker ed è una passione che ho da quando sono bambino. Nel cinema ho sempre trovato una via fuga, per andarmene in un'altra realtà". Per lui l'amicizia è un valore fondamentale: "Gli amici sono importantissimi per me, mi sono sempre stati vicini. Sono cresciuta e cambiato con loro. In amore difficilmente perdo la testa, ma quando l'ho persa è stata tosta. Cerco una ragazza semplice ma che ami discutere, perché apre la mente".

Massimiliano e Giacomo sono i nuovi tronisti

