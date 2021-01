"Giortì", successo per il docu-reality di Gemma Galgani e Giulia De Lellis

"Giortì", il docu-reality di Gemma e Giulia De Lellis Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Giortì" entra nel podio dei programmi più visti in streaming, conquistando il secondo posto tra i programmi di intrattenimento nella classifica per LS (il Legitimate Stream che misura il volume di stream erogati e visti di un contenuto live oppure on demand) nella settimana dell'esordio. Un dato importante, che certifica come in questo periodo di festività, passate nella comodità di casa, gli utenti abbiano preferito trascorrere il tempo fruendo di un prodotto fresco, leggero e divertente.

IL FORMAT - In "Giortì" tutto è spettacolare. Realizzato quando gli abbracci potevano essere senza limiti come le emozioni, ogni evento viene seguito in tutte le sue fasi, dalla preparazione, all’attesa dell’arrivo dei protagonisti e degli ospiti, ma anche degli imprevisti che spesso incombono in un party rifinito nei minimi dettagli. Ad accompagnarci in questo viaggio fatto di amore ed effetti speciali un’inedita coppia televisiva ma anche due vere e proprie narratrici dei sentimenti: la dama più romantica della tv, Gemma Galgani, volto di Uomini e Donne, e la giovanissima Giulia De Lellis, influencer da oltre 5 milioni di follower. Gemma e Giulia, in qualità di invi(t)ate speciali, tra siparietti esilaranti e momenti di sincera emozione, conoscono meglio i festeggiati, le loro storie, i segreti del loro vissuto, raccogliendo confidenze pure e toccanti.

