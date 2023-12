Veronica Peparini e Andreas Muller, storia di una gravidanza "miracolosa"

"Sono incinta di due gemelle a 52 anni , questo è un dono!", aveva esordito l'insegnante di danza, legata nel lavoro e nella vita al ballerino grazie alla scuola di "Amici" di Maria De Filippi. Dopo aver condiviso la bella notizia e il video del gender reveal organizzato in palestra, la coppia ha però dovuto affrontare momenti particolarmente delicati, con il rischio di perdere una delle due bambine . Gli ultimi controlli hanno invece visto Veronica Peparini e Andreas Muller molto più sereni, seppur non ancora del tutto fuori pericolo. "Le gravidanze gemellari come la mia, monocoriali biamgnotiche , sono particolari: si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente", aveva spiegato la coreografa in una nuova intervista rilasciata a "Verissimo" a inizio dicembre, in cui aggiungeva di essere stata fortunata per aver scoperto il problema in maniera tempestiva.

Il 2023 sarà un anno difficile da dimenticare per Veronica Peparini e Andreas Muller , che in un'intervista esclusiva rilasciata a novembre nel salotto di "Verissimo" avevano annunciato la gravidanza .

Veronica Peparini e Andreas Muller, la storia d'amore Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti nel 2018 all'interno della scuola di "Amici" e non hanno nascosto il desiderio del matrimonio: "Alla proposta voglio pensarci bene e prepararla bene perché per me sarebbe un gesto molto importante che spero di non ripetere nella vita", aveva dichiarato il ballerino a "Verissimo", nel 2021.

Quindi aveva proseguito: "Veronica mi ha reso un uomo migliore, quello che sono oggi lo devo anche a lei e al nostro rapporto".

L'annuncio della gravidanza A novembre la coppia era tornata nel salotto di Verissimo per annunciare la gravidanza: "Sono incinta di due gemelle a 52 anni, questo è un dono - aveva annunciato mentre si apprestava a entrare nel quinto mese di gravidanza - Abbiamo chiesto un piccolo aiutino vista l'età ma fortunatamente sono arrivate subito. Siamo stati molti fortunati". Già mamma di Daniele, 14 anni, e Olivia, 10 anni, la coreografa aveva proseguito raccontando di essersi sentita protetta nel momento in cui aveva dato l'annuncio ai figli e ai genitori.

I problemi durante la gravidanza L'attesa delle due gemelline è però stata segnata da alcuni momenti di grande apprensione. "È scattato un campanellino d'allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore, poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due piccole - ha spiegato la coppia sui social, annunciando che il problema riscontrato avrebbe potuto far ipotizzare al principio di una malattia chiamata "trasfusione feto fetale", e senza escludere un piccolo intervento se la situazione non si fosse risolta. "Per ora non ci pensiamo, volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che ciò che sta accadendo non dipende dall'età o da altre cause che girano sul web", avevano aggiunto, soffermandosi sull'importanza di rivolgersi a degli specialisti per le gravidanze gemellari.

"La situazione si è quasi normalizzata. L'ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi, anche se non siamo ancora fuori pericolo", aveva precisato Veronica Peparini in una nuova intervista rilasciata a "Verissimo" a inizio dicembre. "Le gravidanze gemellari come la mia, monocoriali biamgnotiche, sono particolari: si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente", aveva aggiunto Veronica Peparini, dichiarandosi fortunata per aver scoperto in tempo il problema.