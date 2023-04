"Verissimo": record stagionale per il talk di Silvia Toffanin"

A Verissimo si sono raccontati i primi ballerini della Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo, in attesa del primo figlio. "Sono al quinto mese. Abbiamo voluto tenercelo per noi il più possibile. Con Nicola ci siamo sposati pochi mesi fa, volevamo aspettare un attimo. Invece è arrivato adesso e l'abbiamo accolto con grande gioia".

L’ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini in studio con la moglie Paola ha raccontato il momento difficile che stanno vivendo in famiglia: "Abbiamo scoperto un po' per caso che Alessandro era malato di diabete di tipo 1. Per noi è stato un trauma, un dolore forte perché è una malattia che si può tenere sotto controllo grazie all'insulina ma che è cronica e quindi ci sarà per sempre".

A dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano lo ha ricordato Marina Occhiena, sua compagna all’inizio della carriera del celebre cantante. "È stato il mio primo fidanzato" ha ammesso la cantante dei Ricchi e Poveri. Ha poi raccontato com'è avvenuto il loro primo incontro: "Lui era il nostro produttore. È stato lui infatti a darci il nome Ricchi e Poveri. Era geniale, un poeta. Franco aveva 29 anni e io 17, per cui lo vedevo grande. Poi ha iniziato a corteggiarmi. Era galante, sensibile". Parlando della loro storia d'amore, Marina Occhiena aggiunge: "Non mi ha mai fatta soffrire di gelosia. Tra di noi è finita così, senza un perché".

Direttamente da "Amici 22" di Maria De Filippi sono intervenuti gli ultimi due ragazzi eliminati: Piccolo G e Gianmarco. Infine Susanna Messaggio ha parlato della dolorosa perdita della primogenita Alice, nata nel 1992 e scomparsa poco dopo il parto. "La mia bimba aveva un problema cardiocircolatorio. Si chiamava Alice ed è tornata nel paese delle Meraviglie. Dopo la sua perdita, ho virato i miei studi per aiutare altre donne che vivevano un'esperienza simile", afferma la showgirl, che dopo la laurea in Lingue, ne ha conseguito un'altra in Pedagogia. Susanna Messaggio qualche anno dopo è diventata mamma di Martina, 28 anni, e poi, dal suo terzo matrimonio, è nato Iacopo, oggi 17enne.