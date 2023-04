Ospite a "Verissimo" assieme alla moglie Paola Angelini, Massimo Ambrosini si commuove parlando della malattia del figlio di due anni, Alessandro, a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 1.

"È molto difficile riconoscere i sintomi, soprattutto nei bambini piccoli. Alessandro aveva iniziato a bere molto, a fare molta pipì e avevamo notato un dimagrimento", spiega la donna, che si è quindi recata in farmacia con il figlio. "I valori di glicemia erano altissimi, siamo corsi in ospedale e, nel giro di un'ora è arrivata la diagnosi".

"La frase più brutta che ci è stata detta è che si tratta di una malattia da cui non si può guarire. Rendersi conto che è per sempre", continua Angelini, sottolineando che oggi il piccolo Alessandro ha una nuova quotidianità: "Vive con due aghi in corpo: ha un sensore per la glicemia sul braccio e un microinfusore nel sedere. Ogni tre giorni deve cambiare gli aghi ed è un momento forte perché ha dolore".