Manuel Bortuzzo e il ritorno in vasca: "Sogno le paralimpiadi di Parigi 2024"

Ospite a "Verissimo" Manuel Bortuzzo racconta il suo ritorno alle gare in vasca con un obiettivo preciso: "Sogno di qualificarmi per le paralimpiadi di Parigi 2024", dice il nuotatore che nel 2019 venne raggiunto da un colpo di pistola per uno scambio di persona mentre si trovava nel quartiere Axa di Roma, incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. "Imparare di nuovo a nuotare è stato molto difficile ma grazie anche al mio allenatore Francesco Bonanni siamo riusciti a fare un lavoro bellissimo, all'inizio mi ha convito quasi per gioco", racconta.

Prima dei Giochi olimpici nella capitale francese Manuel Bortuzzo si allena per obiettivi più prossimi "Lavoro per un tappa della coppa del mondo a metà maggio a Berlino, lì tenterò la qualificazione per i mondiali di Manchester di questa estate", dice il nuotatore. Sull'amore dopo la fine della relazione con Lulù Selassiè conosciuta nella casa del "GF VIP" Bortuzzo si dichiara single concentrato per il momento completamente sull'attività agonistica.