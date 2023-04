Susanna Messaggio sulla morte della primogenita: "Si chiamava Alice, è tornata nel paese delle Meraviglie"

"La mia bimba aveva un problema cardiocircolatorio. Si chiamava Alice, è tornata nel paese delle Meraviglie". Ospite a "Verissimo", Susanna Messaggio parla del dolore per la scomparsa della primogenita, nata nel 1992 e morta poco dopo il parto.

"Dopo la sua perdita, ho virato i miei studi per aiutare altre donne che vivevano un'esperienza simile", afferma la showgirl, che, a seguito della laurea in Lingue, ne ha conseguito un'altra in Pedagogia.

Qualche anno dopo, per fortuna, Messaggio è diventata nuovamente mamma: di Martina, oggi 28enne, e di Iacopo, che ha invece 17 anni. "Sono il dono più grande", dichiara emozionata la donna a proposito dei figli.