Per la prima volta a "Verissimo" la carriera e la vita privata dell’avvocato, e tra i giudici di “Forum”, Annamaria Bernardini de Pace.

Prima intervista anche per un grande talento: Nicolò Martinenghi, oro alle Olimpiadi di Parigi e argento agli ultimi Mondiali di Nuoto di Singapore.

E ancora, il percorso complicato per trovare se stessa, della modella Carly Tommasini.

Inoltre, tutto l’amore per suo marito Ascanio e per la sua famiglia di Katia Pedrotti.

A "Verissimo" anche la terribile vicenda che vede protagonista Francesca De Andrè che sta cercando di curare le ferite di un amore tossico e pericoloso.

Infine, direttamente da “Tradimento” Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör, gli attori che interpretano i personaggi di Tolga e Oylum nella serie di Canale 5.