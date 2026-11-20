A "Verissimo" intensa intervista per la conduttrice Filippa Lagerbäck, in libreria con "La vita che c'è". Sarà ospite di Silvia Toffanin anche la modella e attrice Madalina Ghenea. Inoltre, si racconterà Tosca, uscita con un nuovo singolo e in partenza con un tour nei teatri italiani. Spazio poi al percorso e alle emozioni della ballerina Megan Ria, concorrente eliminata da "Grande Fratello Vip". Infine, sarà in studio Nesrin Cavadzade, l'attrice che interpreta la perfida Sahika nella serie di Canale 5 "Forbidden fruit".